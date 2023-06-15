Участникам губернаторских выборов приплатят

Организаторы выборов губернатора получат дополнительное вознаграждение.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила порядок дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов губернатора. Напомним, в соответствии с решением Орловского облсовета народных депутатов проведение выборов назначено на 10 сентября 2023 года. Вновь принятый порядок регулирует вопросы выплат, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе вопросы компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата облизбиркома, а также выплат гражданам, которые будут привлечены к выполнению «избирательных» работ на основании гражданско-правовых договоров.

Вознаграждение положено за активную работу в период избирательной кампании, а также за сверхурочную работу в дни самих выборов. Деньги участникам избирательного процесса будут перечислять безналичным способом, но выплаты допустимы и наличными средствами при поступлении заявления об этом. В целом деньги на проведение выборов губернатора будут выделены из областного бюджета. Обложение сумм компенсации и дополнительной оплаты труда осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Поясним, что членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов, выплачивается компенсация за период, в течение которого они на своем основном месте работать не могли. Выплачивать ее им будут не реже одного раза в месяц.

Дополнительная оплата труда положена членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной штатной основе. В каждом случае размеры выплат будут определяться по специально утвержденным формулам, в том числе с учетом количества часов, отработанных членом комиссии в ночное время, субботние и воскресные, а также нерабочие праздничные дни. Размер дополнительной оплаты труда за работу в будние дни варьируется от 40 рублей в час членам участковых комиссий до 103 рублей в час «внештатным» членам облизбиркома. Дополнительное вознаграждение выплачивается за фактическое отработанное в комиссии время.

Избирательные комиссии также могут привлекать граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов. Делается это на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых между гражданином и председателем соответствующей избирательной комиссии. Выплаты по договору производятся на основании акта, в котором указываются вид и объем фактически выполненных работ, услуг, срок и качество их исполнения, а также сумма, подлежащая оплате. Членам контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Орловской области может выплачиваться вознаграждение за активную работу в период подготовки и проведения выборов с учетом вклада конкретного специалиста в работу службы.

ИА «Орелград»