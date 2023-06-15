Верховский молокозавод уличили в злостных нарушениях

О ситуации на орловском предприятии сообщили даже в ФСБ.

Как информирует региональное Управление Россельхознадзора, по текущим данным, ещё как минимум с 2020 года на АО «Верховский молочно-консервный завод» начали поступать говяжьи жиры. Это стало известно благодаря системе «Меркурий», которая обеспечивает мониторинг бизнес-процессов в сфере сельского хозяйства.

На предприятии провели масштабную проверку, к которой привлекли и прокуратуру. Выяснилось, что компания, производя сгущённое молоко, использует немолочные компоненты.

Например, примесь говяжьего жира к общему объёму молочного жира в сгущёнке «Молочный союз» составила 45,5%, в аналогичной продукции под названием «Светаево» — 42,2%.

Также на предприятии выявили и другие нарушения — неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, отсутствие контроля температурного режима там, где это необходимо, неэффективную систему биозащиты. Кроме того, имеются и признаки фальсификации данных о производимой продукции и используемом сырье, внесённых во внутренние системы учёта, а также в «Меркурий».

Ранее предприятие уже попадало в поле зрения Россельхозназдора. В частности, в минувшем и текущем году здесь выявлялись факты выпуска молочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Сообщается, что за последние три дня мая этого года завод выпустил в оборот 112,8 тонны молокопродукции, но использовал для этого всего 3,6 тонны сырья.

Начиная с 2022-го года «Верховскому молочно-консервному заводу» выдано 5 предупреждений и 11 предостережений. В связи с выявленными фактами проведено 2 административных расследования. Также Россельхознадзор заблокировал доступ к своим информационным системам для троих уполномоченных представителей завода.

В настоящее время Управление ведомства готовит документы для отзыва декларации о соответствии нормам на партию сгущёнки с говяжьим жиром. В отношении продукции предприятия введён режим усиленного лабораторного контроля. Информация о выявленных нарушениях передана в Прокуратуру Орловской области, ФСБ и Роспотребнадзор.

АО «Верховский молочно-консервный завод» выпускает в год около 18 тысяч тонн продукции, в основном, сгущённого молока. Продукция поставляется в торговые сети и социальные учреждения ряда регионов нашей страны.

ИА «Орелград»