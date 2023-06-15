Выездные бригады областной больницы обследовали 1000 пациентов

Сегодня врачи из Орла ведут приём в Колпнянской ЦРБ.

Местных жителей осматривают кардиолог, невролог, офтальмолог и эндокринолог. Через неделю, 22 июня, врачебный «десант» ожидается в Хотынецкой ЦРБ. Такие поездки специалистов – один из способов хотя бы частично решить кадровую проблему в медицинской сфере.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, с начала года выездные бригады областной клинической больницы побывали в Покровской, Корсаковской, Шаблыкинской, Троснянской, Краснозоренской, Новодеревеньковской и Верховской ЦРБ.

Пациентов для таких приёмов заранее отбирают врачи «на местах». Они учитывают состояние их здоровья и определяют, каким гражданам требуется углублённая консультация специалиста. Состав выездной бригады меняется в зависимости от потребности района, но кардиологи и неврологи входят в неё неизменно.

Также в ближайшее время продолжит свою работу мобильный маммографический комплекс Онкологического диспансера. С 19 по 23 июня он будет находиться в Дмитровском районе.

Ранее такой приём провели на базе Нарышкинской, Должанской, Кромской, Сосковской и Глазуновской ЦРБ. Маммографию прошли около 1000 пациенток. Исследование проводится в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению из кабинета профилактики районной поликлиники.

ИА «Орелград»