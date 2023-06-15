Взысканием долгов с коррупционеров займутся спецприставы

Новое специализированное отделение приставов появилось в регионе.

В Орловской области создано Специализированное отделение судебных приставов по региону Главного межрегионального управления ФССП России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. Новое спецподразделение сокращенно называется СОСП по Орловской области. В настоящее время его возглавляет врио начальника отделения — старший судебный пристав СОСП по Орловской области, майор внутренней службы Лариса Сальникова.

Оно будет заниматься принудительным исполнением судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, в том числе: постановлений налоговых органов; исполнительных документов о взыскании таможенных платежей, об исполнении уголовного наказания в виде штрафа, назначенного за совершение преступления коррупционной направленности, об исполнении штрафов, назначенных за совершение правонарушений коррупционной направленности.

Также в сферу деятельности спецподразделения войдут исполнительные документы о возмещении ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, исполнительные документы неимущественного характера в отношении должников-бюджетополучателей, о взыскании задолженности в крупном размере (свыше 100 миллионов рублей) и иные документы в соответствии с решением директора Федеральной службы судебных приставов.

«Исполнительные производства, находившиеся на исполнении в МОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области, в настоящее время переданы для исполнения в СОСП по Орловской области», — уточнили в областной службе судебных приставов.

ИА «Орелград»