ГАС «Выборы» адаптируют к выборам губернатора

Региональный сегмент государственной системы переведут на новый режим работы.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила регламент перевода регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов губернатора Орловской области и его использования в этом режиме. Напомним, сами выборы назначены на 10 сентября 2023 года, решение об этом принял региональный парламент.

Регламент перевода регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов губернатора включает в себя перечень и сроки проведения необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и ресурсов сети связи для работы в таком режиме. Осуществляется он по распоряжению председателя облизбиркома. Кстати, уже сформирована группа контроля за использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы». В ее состав включены члены Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса: Екатерина Гетманцева, Ирина Сафонова, Альбина Сотникова и Наталья Щекотихина.

В режиме подготовки и проведения выборов губернатора ГАС «Выборы» будет применяться избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации. Также она будет использоваться для визуализации информации о ходе и предварительных итогах голосования, результатах выборов губернатора и совмещенных с ними выборов, проводимых на территории Орловской области, в Информационном центре облизбиркома. Одной из задач системы является ввод и обработка сведений о поступивших в облизбирком обращениях, жалобах и заявлениях, касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров.

ИА «Орелград»