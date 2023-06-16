На счетах ТФОМС осталось почти 200 миллионов рублей

Фонд представил в облсовет отчет об исполнении своего бюджета.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к изучению окончательного варианта отчета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета за 2022 год. Он был исполнен по доходам в сумме 11,161 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 11,04 миллиарда. Таким образом, превышение доходов над расходами сложилось в сумме 120,173 миллиона рублей, то есть бюджет был исполнен с профицитом. Как следует из отчета, по состоянию на 1 января 2023 года остаток средств бюджета Фонда составил 198,523 миллиона рублей.

Из них 111,952 миллиона рублей – это средства на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Окончательный расчет за декабрь 2022 года был произведен в январе 2023 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Еще 9,167 миллиона рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Оставшиеся средства нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала на 1 января 2023 года составили 77,352 миллиона рублей. И небольшой довесок в сумме 50,4 тысячи рублей представляют собой средства на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

ИА «Орелград»