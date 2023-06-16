Несовершеннолетие орловцы попали в передрягу на мотоцикле

16.6.2023 | 18:00 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в УМВД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области (иллюстративное)

Авария случилась сегодня в 16:30 в Урицком районе в населённом пункте Большое Сотниково. По предварительной информации, поступившей от полиции, несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом с люлькой, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП сам водитель не пострадал, однако травмы получил ещё один несовершеннолетний – его пассажир. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Накануне в Орловской области произошло сразу несколько серьёзных ДТП. На трассе «Крым» столкнулись большегрузы, а автобус «Орёл – Мценск» врезался в остановку.

ИА «Орелград»

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