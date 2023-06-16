Орловца наказали за оскорбление полицейского

Инцидент произошёл в райцентре Покровское.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в октябре минувшего года местный житель – 49-летний мужчина – находился в приёмном покое скорой медицинской помощи «Покровской ЦРБ». Его доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Там же присутствовал участковый уполномоченный полиции.

Орловец не смог справиться с эмоциями и публично оскорбил полицейского — в устной форме, с использованием грубой нецензурной лексики, в присутствии посторонних граждан. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Его рассматривал мировой суд. Как сообщает прокуратура Орловской области, судья согласился с обвинителем и назначил орловцу наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. В настоящий момент приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»