Семеро жителей Орловщины сменили пол

Такова статистика за четыре года.

Данные приводит Telegram-канал «Россия сейчас». Речь идёт о гражданах, которые по данной причине подали официальные заявки на смену паспорта (в период с 2019 по 2022 годы).

В Орловской области таких оказалось семеро, что является низким «показателем». В лидерах Москва (557) и Петербург вместе с Ленинградской областью (416). Также много таких граждан оказалось в Подмосковье (194).

Из остальных регионов выделяются Свердловская и Новосибирская области (по 78 человек) и Краснодарский край (72). Также существуют пять субъектов, где граждан, сменивших пол, не оказалось вовсе. Это Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

ИА «Орелград»