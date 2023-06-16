Семеро жителей Орловщины сменили пол

16.6.2023 | 12:09 Медицина, Новости, Общество

Такова статистика за четыре года.

Фото: ИА «Орелград»

Данные приводит Telegram-канал «Россия сейчас». Речь идёт о гражданах, которые по данной причине подали официальные заявки на смену паспорта (в период с 2019 по 2022 годы).

В Орловской области таких оказалось семеро, что является низким «показателем». В лидерах Москва (557) и Петербург вместе с Ленинградской областью (416). Также много таких граждан оказалось в Подмосковье (194).

Из остальных регионов выделяются Свердловская и Новосибирская области (по 78 человек) и Краснодарский край (72). Также существуют пять субъектов, где граждан, сменивших пол, не оказалось вовсе. Это Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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