В Орловской области силовики изъяли семь единиц оружия

Оружие было изъято на административные нарушения и по иным причинам.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в течение недели сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели 77 плановых проверок владельцев оружия. В результате было составлено шесть административных протоколов, а семь единиц оружия у граждан были изъяты. В ведомстве пояснили, что причиной изъятия стали выявленные в ходе проверок нарушения административного законодательства, а также смерть законных владельцев оружия и боеприпасов. Последнее, напоминают силовики, с точки зрения закона считается источником повышенной опасности.

Кроме того, в течение недели правоохранители также приняли от физических и юридических лиц 223 заявления на оказание различных государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов, выдали гражданам 153 лицензии и разрешения. В целом на текущий момент жителям Орловской области подразделениями Центра лицензионно-разрешительной работы оказывается 24 вида государственных услуг.

«Большинство из них доступны гражданам в электронном формате, — подчеркнули в ведомстве. — Сотрудники Росгвардии выдают орловцам и представителям организаций разрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия. Оформляют удостоверения частного охранника, лицензируют деятельность организаций по торговле оружием и патронами к нему, организаций по хранению оружия и частной охранной деятельности».

ИА «Орелград»