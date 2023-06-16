«Зеленая роща» передаст 62 новых контейнера в районы Орловской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, УК «Зеленая роща», закупила 124 новых мусорных бака.

Первая поставка в количестве 62 контейнеров состоялась на днях. Это металлические баки объемом 0,75 куб. м.

«В тарифе регионального оператора заложен 1% процент от годовой выручки на приобретение и ремонт контейнеров. Благодаря этому мы имеем возможность регулярно обновлять инфраструктуру и пополнять контейнерный парк. Во втором квартале состоялась закупка 124 контейнеров, которые мы планируем установить в районах Орловской области. Уже сейчас распределены к отправке 62 контейнера. Вторая поставка в количестве 62 контейнеров ожидается в конце июня, которые также будут распределены по районам области согласно плану. Принимаемые меры позволяют нам расширять охват сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в регионе. Эта работа ведется регоператором на постоянной основе и будет продолжена в будущем.», — отмечает Александр Муромский, директор ООО «УК «Зеленая роща».

По информации главного инженера Романа Субботина, 62 новых контейнера будут установлены в Орловском, Мценском, Ливенском, Должанском, Новодеревеньковском, Новосильском районах, а также в г. Ливны и Мценске.

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