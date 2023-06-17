В Орловской области растет спрос на электронную регистрацию недвижимости

Орловцы направили в Росреестр уже более 40 тысяч электронных обращений.

Как сообщает Управление Росреестра по Орловской области, в текущем году в это ведомство поступило более 66 тысяч заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Из них электронных обращений оказалось более 40 тысяч. О том, что спрос на предоставление услуги в цифровом виде растет, говорит и такая статистика: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электронных обращений на указанную тематику увеличилось на 14 процентов.

«Срок регистрации электронной сделки не превышает трех дней, если же сделка удостоверена нотариусом — один день, электронная ипотека регистрируется от нескольких часов до суток, — объясняет руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура. — Электронная регистрация позволяет направить документы в Росреестр безотносительно к месту нахождения самого заявителя или сторон сделки в любое удобное для них время в любой день в круглосуточном режиме».

По ее словам, в 2022 году региональным ведомством было принято 72 тысячи электронных заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, а годом ранее – всего 57 тысяч. То есть происходящая сейчас цифровая трансформация Росреестра приносит видимый эффект. Кстати, бесплатно проверить недвижимость перед покупкой на наличие арестов, обременений или ограничений можно в режиме реального времени с помощью электронного сервиса Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или заказать бесплатную онлайн-выписку через портал Госуслуг.

Что касается цифровой трансформации, то активно она была запущена в 2020 года. Это уже позволило расширить спектр государственных услуг, доступных в электронном виде. В качестве преимуществ такого общения специалисты называют отсутствие очередей, возможность получить услугу в любое удобное время, сокращение сроков оказания услуг, отсутствие необходимости предварительной записи и посещения офиса МФЦ и др. Кроме того, внедрение цифровых инструментов позволяет минимизировать так называемый «человеческий фактор», что тоже влияет на повышение качества и эффективности оказания услуг Росреестром.

ИА «Орелград»