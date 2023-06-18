Чем отличается Крематор от Инсинератора?

Мусоросжигание (также инсинерация) — процесс термической обработки мусора, заключающийся в сжигании содержащихся в нём органических материалов. Производится как индивидуально, так и в промышленных масштабах — на мусоросжигательных заводах, которые могут быть скомбинированы с тепловыми электростанциями. Подробнее о том, что такое инсинераторы, можно прочитать по ссылке на профильном сайте.

Инсинераторы предназначены для утилизации следующих видов отходов:

твердые бытовые отходы (или твердые коммунальные отходы ), сокр. …

(или твердые коммунальные ), сокр. … медицинские отходы

отходы нефтяного промысла (пастообразные отходы , нефтешламы, смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные буровые растворы)

нефтяного промысла (пастообразные , нефтешламы, смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные буровые растворы) отходы очистных сооружений (ил, пульпа)

Схема работы инсинератора

Отходы загружаются в камеру сжигания, где они и подвергаются воздействию высоких температур. В результате горения, органические отходы в виде густых клубов дыма попадают в камеру дожигания, а минеральные вещества превращаются в стерильный пепел и остаются в первой камере.

Государство строго контролирует утилизацию опасных веществ, а при неправильной несанкционированной организации свалок, организации которые это осуществляют, жестко наказываются. Качественное, надежное обезвреживание мусора, особенно опасного, вашей организации позволит обеспечить инсинераторная установка для утилизации отходов. Обезвредить некоторые виды мусора возможно только при термической обработке, поэтому эти вещества следует утилизировать только в оборудовании для инсинерирования, потому что при обработке в них применяется температура выше тысячи градусов. Иначе, например, при уничтожении другими способами органических отходов содержащих вирусы или бактерии не исключается их распространение и возможно возникновение эпидемий.