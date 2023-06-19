Экс-сотрудница депздрава Орловщины подозревается в наркопреступлении

25-летнюю девушку задержали в Москве.
Это произошло в международном аэропорту «Шереметьево». Россиянка прибыла из Китая на Родину. Как сообщает телеграм-канал Shot, при пассажирке обнаружили больше грамма марихуаны.
Уточняется, что самолёт летел из города Чэнду. Девушка пыталась незаметно выйти в город через один из терминалов (С). Однако таможенники заметили её, провели досмотр и нашли запрещённый груз.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что задержанную зовут Маргарита. Источник утверждает, что ранее она работала в Департаменте здравоохранения Орловской области.
ИА «Орелград»