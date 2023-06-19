ФК «Орёл» прервал победную серию

Присутствие губернатора и мэра на трибунах не помогло.

Накануне орловский футбольный клуб принимал команду «Атом» из Нововоронежа.

Игра проходила в рамках 9-го тура чемпионата Союза Федераций Футбола «Центр». До этого момента «Орёл» выступал в нём образцово-показательно и не проиграл ни одного матча. Более того, ни одна игра с участием нашей команды даже не завершилась вничью.

Однако новый футбольный поединок стал исключением и закончился со счётом 2:4 — не в пользу «орлов». Не помогло и большое количество болельщиков на трибунах (около 6,5 тысяч человек), среди которых находились губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин. Также игру смотрел почётный гражданин Орла, знаменитый футболист и тренер Юрий Сёмин.

Оба мяча у «орлов» забил Евгений Рагулькин. Из-за этого проигрыша в турнирной таблице клуб опустился с первой на вторую строчку. Следующий мачт чемпионата состоится 24 июня в Липецке — «Орёл» сыграет с местным «Металлургом-М».

Напомним, что тема футбола внезапно стала одной из главных на последней встрече Андрея Клычкова с Владимиром Путиным.

ИА «Орелград»