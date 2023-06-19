Главврачи должны «разбиться, но найти» фельдшеров для ФАПов

Так губернатор Орловской области прокомментировал сменную работу в построенных пунктах.

На заседании правительства региона 19 июня руководитель департамента здравоохранения Игорь Петчин рассказал о кадровом голоде и путях его преодоления. В Орловской области в первичном звене есть потребность в 250 врачах, требуется около 300 человек среднего персонала.

По словам Игоря Петчина, самые сложные участки закрывают с помощью единовременных компенсационных выплат. В 2023 году в программе «Земский доктор» примут участие 23 специалиста (с 2012 года – 262). Также планируется привлечь 15 средних медицинских работников с помощью программы «Земский фельдшер» (с 2018 года – 87). Большинство специалистов трудоустроено в Плещеевскую ЦРБ, Покровскую ЦРБ.

Студенты идут в больницы, сообщил Игорь Петчин. В минувшем году трудоустроено около 150 врачей во все медицинские организации.

«Нам в 10 раз больше врачей нужно», — прокомментировал показатели «Земских» программ губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, по мнению главы региона, между Покровской и Плещеевской ЦРБ «разница колоссальная». Он не сомневается, что вакансии в больнице под Орлом будут закрыты, но в районах ситуация сложнее гораздо.

«Построено большое количество ФАПов, но удивительно, когда нет фельдшера. Это вопрос не просто статистической отчетности. Если есть ФАП, главврач должен разбиться, но найти туда фельдшера, — заявил Андрей Клычков. — Складывается ситуация, что фельдшер начинает дежурить: там два дня, там два дня. Мы не для того строили, вкладывали деньги».

Губернатор сказал, что может пофамильно назвать главврачей, которые просто сидят и ничего не делают.

Напомним, размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор» — 1,5 млн рублей или 1 млн, размер зависит от населенного пункта; по программе «Земский фельдшер» — 1 млн рублей, 0,5 млн рублей. Возможно возмещение расходов за найм жилого помещения до 5000 рублей. Есть надбавка в размере 12% от оклада для врачей по наиболее востребованным специальностям. Доплаты к стипендиям ординаторов, заключивших договоры на целевую подготовку, – 2000 рублей. Надбавки педиатрам – 5000 рублей. Возможно предоставление служебного жилья, однако за 2020-22 годы нашли только 15. Не все районы имеют необходимый фонд.

ИА «Орелград»