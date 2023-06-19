Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП).

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Доля «Ростелекома» в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии». «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.

«Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с “Ростелекомом”, лидером на рынке интерактивного телевидения России, позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке и создать для пользователей превосходный продукт и сервис. Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции. Со стороны “Ростелекома” это самый быстрорастущий видеосервис страны, который за короткий срок вышел на второе место по количеству платящих подписчиков и входит в число лидеров по клиентскому опыту (NPS). Со стороны НМГ — широкие компетенции и опыт по производству уникального киносериального контента в лице “НМГ Студии”, а также библиотека и абонентская база more.tv. Таким образом, СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке и предложить лучший эксклюзивный контент, учитывающий весь диапазон запросов и интересов нашей многомиллионной аудитории по всей стране», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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