НДФЛ удержал лидерство по наполнению казны

Большинство поступлений в бюджет по-прежнему обеспечивают простые орловцы.

Орловский облсовет народных депутатов провел заседание по вопросам формирования бюджета региона. Его организатором стал профильный комитет по бюджету, налогам и финансам. Участие в мероприятии приняла и руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова. Она сообщила, что, несмотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию в условиях применения ограничений в отношении РФ, в Орловской области удалось обеспечить положительную динамику поступлений по всем уровням бюджета и страховым фондам.

По данным пресс-службы УФНС, в бюджет территории в 2022 году было собрано свыше 29 миллиардов рублей, а рост показателя по сравнению с 2021 годом составил более на 1,8 миллиарда рублей, или 6,4 процента. При этом собственные налоговые доходы областного бюджета за 2022 год составили 23,2 миллиарда рублей с приростом на 6,3 процента по отношению к предыдущему году.

«За последние 5 лет поступления налогов увеличились более чем в 1,6 раза, или в абсолютном выражении на 11 миллиардов рублей, благодаря использованию всех имеющихся ресурсов для мобилизации налоговых доходов, — сообщили в областной налоговой службе. – Исполнение установленных Законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» показателей на 2022 год годовых бюджетных назначений по консолидированному бюджету составило 103,3 процента, по областному бюджету — 102,6 процента».

Главным источником формирования налоговых доходов областного бюджета по-прежнему является НДФЛ – налог на доходы физических лиц, который, по сути, платят простые граждане. За счет НДФЛ было собрано 42 процента всех собственных налоговых доходов казны. На втором месте идет налог на прибыль организаций (34 процента), на третьем — имущественные налоги (15 процентов). Отметим, что налоговые поступления составляют 91 процент в общей структуре собственных доходов регионального бюджета.

ИА «Орелград»