Обновлённый парк Шеншиных откроют на Орловщине 8 июля

19.6.2023 | 11:53 Культура, Новости, Общество

Это событие станет частью большого праздника.

Фото: vk.com/public212093628

Открытие обновлённого парка состоится в 11 часов и даст старт ежегодному мероприятию «За Околицей». Оно пройдёт сразу в нескольких населённых пунктах Мценского района – деревнях Волково (где и находится усадьба Шеншиных) и Новосёлки.

В рамках праздника состоятся выступления солистов и творческих коллективов (в том числе, группы «#Настоящие», пенное шоу, спортивные состязания и множество других мероприятий. Об этом сообщается в группе «Парк усадьбы Шеншиных» «Вконтакте».

В рамках первого этапа благоустройства в парке усадьбы Шеншиных сделали озеленительные работы, создали пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Также здесь появилась сцена и зона для бракосочетаний. Кроме того, в парке разместили малые архитектурные формы, включая уже знаменитые сине-белые скульптуры единорогов.

Сейчас создаётся план второй очереди благоустройства. В Министерство строительства России уже направлена заявка на участие данной территории в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Возрастное ограничение: 0+.

Фото: vk.com/public212093628
Фото: vk.com/public212093628
Фото: vk.com/public212093628
Фото: vk.com/public212093628

ИА «Орелград»

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