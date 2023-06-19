Орловцы заработали 66 миллиардов за три месяца

Большую часть заработка жители региона уже потратили.

В Орловской области в первом квартале 2023 года объем денежных доходов населения сложился в размере 66,042 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с первым кварталом 2022 года на 11,9 процента. Такие данные приводит Орелстат в своем ежемесячном обзоре социально-экономического развития региона. Аналитики подсчитали также, что денежные расходы населения Орловской области за первые три месяца текущего года составили 65,687 миллиарда рублей и увеличились на 5,2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 58,467 миллиарда рублей, что на 5,1 процента больше, чем за тот же период в 2022 году, — говорится в отчете Орелстата. — В первом квартале 2023 года прирост сбережений населения составил 355,5 миллиона рублей (в первом квартале 2022 года уменьшение составило 3,401 миллиарда рублей)».

Реальные денежные доходы орловцев, по оценке статистиков, в первом квартале 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличились на 2,6 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по их же оценке, в отчетный период времени по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,3 процента.

Добавим, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за март 2023 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составила 44 312 рублей. По сравнению с февралем 2023 года она увеличилась на 6,1 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года выросла на 14,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2023 года выросла по сравнению с мартом 2022 года на 11 процентов. По состоянию на 1 апреля 2023 года средний размер назначенных пенсий, составивший 18 910 рублей в месяц, по сравнению с соответствующей датой 2022 года увеличился номинально на 15 процентов, а реально — на 12,8 процента.

ИА «Орелград»