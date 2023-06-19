Оштрафован подрядчик, затянувший ремонт орловского ФАПа

19.6.2023 | 12:47 Закон и порядок, Медицина, Новости

Объект находится в Глазуновском районе.

Фото: vk.com/zdravorelobl (иллюстративное)

В ноябре минувшего года ООО «Синестра-Строй групп» взялось привести в порядок здание фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в селе Красная Слободка. Сама компания зарегистрирована в Челябинской области. Контракт заключался в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Синестра-Строй групп» стала победителем конкурса, снизив изначальную цену примерно на 300 тысяч и предложив выполнить работу примерно за 2 миллиона рублей. Однако в установленный срок ремонт не был сделан и сдан. В итоге компании заплатили только за исполненные задачи (около 1,3 миллиона рублей).

Районная прокуратура привлекла подрядчика, сорвавшего одно из заданий нацпроекта, к административной ответственности. Суд, рассмотрев дело, оштрафовал компанию примерно на 35 тысяч рублей. Кроме того, как сообщает прокуратура Орловской области, ООО «Синестра-Строй групп» внесли в официальный реестр недобросовестных поставщиков.

«Орёлгосзаказчик» расторгнул контракт в одностороннем порядке и выбрал нового исполнителя. Сейчас работы по капитальному ремонту Краснослободского ФАП находятся в завершающей стадии.

ИА «Орелград»

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