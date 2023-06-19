Суммарный долг организаций превысил 200 миллиардов рублей

Статистики оценили состояние платежей и расчетов в организациях Орловской области.

По данным Орелстата, на конец марта 2023 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Орловской области сложилась в сумме 200,8 миллиарда рублей. Из нее просроченная – 5,5 миллиарда рублей, или 2,7 процента от общей суммы задолженности. Указанная суммарная задолженность по сравнению с аналогичной датой предыдущего года выросла на 15,3 процента, но по сравнению с показателем месячной давности снизилась на 0,1 процента.

Что касается структуры долга, то обязательства перед кредиторами на отчетную дату составили 80,6 миллиарда рублей, из которых просроченные долги составляют 3 миллиарда рублей, или 3,7 процента от общей суммы. Для сравнения, годом ранее просроченная задолженность составляла 2,8 процента от всех обязательств перед кредиторами. Дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец марта 2023 года, по оперативным данным, сложилась в сумме 85,8 миллиарда рублей, в том числе просроченная в сумме 1,9 миллиарда. По сравнению с концом марта 2022 года она увеличилась на 5,3 процента, а просроченная ее часть выросла на 1 процент.

Добавим, что задолженность орловских организаций по полученным банковским кредитам и займам на конец марта 2023 года, по оперативным данным Орелстата, составила 120,2 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 2,5 миллиарда, или 2 процента от общего объема задолженности перед банками. По состоянию на конец марта 2022 года «просрочка» составляла 2,6 процента, на конец февраля 2023 года – 2,1 процента, то есть организации постепенно снижают процент просроченных обязательств. При этом стоит отметить, что общая сумма задолженности организаций региона по полученным в банках кредитам и займам за год выросла на 23,8 процента.

ИА «Орелград»