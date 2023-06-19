В Орле известный фотограф скончался прямо на тургеневском празднике

Ушёл из жизни Виктор Проничев.

86-летний орловец умер скоропостижно. Как сообщает InfoOrel.ru, когда врачи «Скорой помощи» прибыли на место, он уже скончался. Перед этим Проничев активно участвовал в празднике, в том числе, танцевал вальс и делал фотоснимки.

Виктор Проничев родился в Орле в 1936 году. Около полувека проработал инженером (в том числе, на заводе «Дормаш»). Однако приобрёл авторитет и известность в рамках города и в качестве фотографа-любителя, снимавшего различные мероприятия.

Отметим, что в этом году тургеневский праздник проходил не совсем обычно – он проводился не рядом с «Дворянским гнездом», закрытым на реконструкцию, а перед музеем Тургенева и на аллеях орловского «литературного квартала».

ИА «Орелград»