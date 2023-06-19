В Орле оценили механизм юридической помощи пенсионерам

Действующий правовой механизм официально признали эффективным.



В Орле прошло заседание круглого стола по вопросам защиты прав граждан старшего поколения. Об этом сообщили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России. По итогам заседания была принята резолюция, в соответствии с которой был признан эффективным созданный в Орловской области механизм взаимодействия между органами государственной власти, Адвокатской палатой, региональным отделением Ассоциации юристов России и областным уполномоченным по правам человека. Как пояснили организаторы круглого стола, указанный механизм направлен на обеспечение гарантий законных прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи.

«Орловское отделение Ассоциации юристов России ведет многоплановую работу по правовому просвещению населения, то есть предоставлению достоверной правовой информации жителям нашей области, а также по оказанию конкретной квалифицированной юридической помощи категориям граждан, не подпадающим под действие государственной системы, но нуждающимся в бесплатной юридической помощи, обеспечивая ее доступность на всей территории Орловской области», – сообщила Юлия Сазонова, исполнительный директор – руководитель аппарата указанной Ассоциации.

В резолюции по итогам круглого стола также было «признано необходимым и полезным продолжение в 2024 году реализуемого общественного проекта «Правовая защита старшего поколения», имеющего особую социальную значимость и направленного на повышение доступности бесплатной юридической помощи для граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании». Участники мероприятия высоко оценили уже проделанную в рамках данного проекта работу, подчеркнули ее важность и социальную значимость. Также были озвучены проблемы, которые возникают у людей старшего поколения при решении правовых вопросов.

Завершилось заседание подписанием соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами – общественными организациями, неравнодушными к проблемам других. Добавим, что в работе круглого стола приняли участие прокурор Орловской области, руководитель регионального Управления Минюста, главы профильных департаментов областного правительства, члены региональной Общественной палаты, а также руководители и представители общественных организаций, бюджетных учреждений социального обслуживания, нотариусы и адвокаты.

ИА «Орелград»