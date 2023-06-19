В Орловской области назвали сверхприбыльные соцконтракты

Доход по одному из направлений превысил 300 тысяч рублей в месяц.

Наиболее эффективные соцконтракты обсудили на заседании правительства региона 19 июня. В 2023 году уже заключено 445 (с 2021 года – 3569). Возможно четыре направления: поиск работы, личное подсобное хозяйство, индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость, преодоление трудной жизненной ситуации. Социальный контракт могут заключить граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Финансирование на 2023 год составляет 300,9 млн рублей.

Руководитель департамента социальной защиты Ирина Гаврилина назвала наиболее эффективные социальные контракты. Приготовление блюд японской кухни и их доставка позволили получать доход более 300 тысяч рублей в месяц, юридические услуги – более 120 тысяч рублей. В целом, при заключении соцконтракта 52% граждан увеличили доход, у 36% доход превысил прожиточный минимум. Отчетным, когда оценивается эффективность соцконтракта, считается четвертый месяц. Если рассматривать в разрезе видов деятельности, то наиболее продуктивно «производство» — доход вырастает в 3,6 раза, «ремонт» — в 2,8 раза, «сфера красоты» — в 2,7 раза, «сельскохозяйственная деятельность» — в 2,6 раза, «образование» — в 2. Есть факты нецелевого и неэффективного использования средств: 14 граждан полностью вернули выделенную сумму, 15 – частично. Были вопросы к финансовой отчетности, пояснила Ирина Гаврилина. Также выявлены недобросовестных заявители, соцсети которых показали, что семьи явно не бедствуют, хотя официального дохода не имеют.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что бюджетные деньги направляются на то, чтобы был «белый» доход и была занятость, чтобы у людей менялась к лучшему жизненная ситуация.

«Здесь не нужно никаких тотальных проверок, но каждый глава прекрасно видит и знает, кто что делает и чем занимается», — прокомментировал Андрей Клычков.

Напомним, подробнее о соцконтрактах можно узнать в «Семейных МФЦ» и службах занятости.

ИА «Орелград»