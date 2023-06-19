В Орловской области придумали, как сократить очереди из пожилых в стационары

Правительство региона разработало и утвердило специальный план.

Правительство Орловской области утвердило комплекс мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Прежде всего, план включает в себя мероприятия по совершенствованию работы действующей сети стационарных организаций соцобслуживания. В его рамках предусмотрена реконструкция и ремонт зданий за счет средств областного бюджета.

Вторым пунктом заявлено укрепление кадровой обеспеченности и материально-технической базы стационарных организаций. Здесь орловские чиновники собираются следовать требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, изданного еще в ноябре 2014 года. Правительственный документ также предусматривает сокращение числа получателей социальных услуг, размещенных в стационарных организациях с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений. Решать эту задачу будет областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Что касается непосредственно очередей, то правительство запланировало мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий. Для этого будет налажено проведение мониторинга и анализа граждан, стоящих в очереди на помещение в стационарные организации. Аналитики должны составить четкую картину возрастного состава граждан (трудоспособного и нетрудоспособного возраста) и обстоятельств и причин, которые послужили основаниями для признания указанных граждан нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.

Аналитическая информация, «необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности граждан в стационарные организации», в конце каждого года должна оформляться в виде доклада и направляться в Минтруд. Аналогичный доклад регион будет направлять в министерство и о количестве граждан, получающих услуги в стационарной форме с постоянным круглосуточным проживанием в стационарных организациях, но при этом готовых получать социальные услуги в иных формах социального обслуживания, в том числе с помощью стационарозамещающих технологий.

Кстати, под такими технологиями документ подразумевает сопровождаемое проживание, возмездную опеку над недееспособными гражданами, а также приемные семьи для пожилых граждан. План включает в себя и другие мероприятия, в том числе развитие надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая долговременный уход, социальные услуги сиделки и др.

ИА «Орелград»