В споре о незаконной рекламе в Орле всплыли суды

УФАС продлило сроки рассмотрения дела против чиновников мэрии.

Комиссия Орловского УФАС провела очередное заседание в рамках рассмотрения антимонопольного дела, возбужденного в отношении управления муниципального имущества и землепользования и администрации города Орла. В качестве заинтересованного лица в нем выступает департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», поводом для возбуждения дела стало обращение местного жителя. По его мнению, рекламные конструкции, расположенные на Московском и Наугорском шоссе, не соответствуют типу и виду конструкций, определенных «Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Орла».

При этом, как выяснилось, департаментом ранее были выданы предписания о демонтаже спорных рекламных конструкций, которые были направлены, в том числе, в администрацию города Орла. Поскольку конструкции остались на месте, антимонопольщики усмотрели признаки бездействия чиновников мэрии, выразившегося «в неосуществлении действий по демонтажу вышеуказанных рекламных конструкций». Более того, еще в 2021 году им было выдано предупреждение о прекращении бездействия.

Срок его выполнения был продлен, поскольку владелец спорных конструкций судился с чиновниками в арбитражном суде и суде Советского района. Он пытался по суду добиться признания незаконными постановлений о расторжении договора на установку конструкций, что должно было автоматически повлечь за собой их демонтаж. Однако он проиграл. На очередном заседании комиссии УФАС стороны вспомнили о тех судах. Например, решение Советского районного суда вступило в законную силу еще 9 марта 2022 года, а решение арбитражного суда вступило в законную силу 24 января 2023 года.

Советский райсуд отказал владельцу конструкций потому, что был доказан факт несоответствия этих конструкций городской схеме. Последняя разрешала установить билборд, а по факту был установлен светодиодный экран. Истец пытался доказать, что билборд и светодиодный экран – это одно и то же. Однако суд с этим мнением не согласился и оставил в силе постановление властей р расторжении договора.

В свете новых всплывших обстоятельств комиссия УФАС продлила рассмотрение дела и задала чиновникам новые вопросы. Так,. УМИЗ и администрации города Орла предложено сообщить (с приложением подтверждающих документов) какие действия, направленные на демонтаж спорных конструкций, были совершены ими в период с 9 марта 2022 года, то есть со дня вступления в силу решения Советского районного суда.

Известно, что чиновники лишь в марте 2023 года, когда ситуацией заинтересовались антимонопольщики, направили письма в ресурсные организации с призывом отключить спорные конструкции от энергопитания. Также УФАС интересует, расположены ли в настоящее время рекламные конструкции по вышеуказанным адресам? В случае наличия необходимо сообщить правовые основания их установки и представить соответствующие документы. Кроме того, комиссия запросила у чиновников мэрии копии судебных актов, связанных с размещением, эксплуатацией вышеуказанных рекламных конструкций, а также с выдачей и аннулированием разрешений на их установку.

ИА «Орелград»