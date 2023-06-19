Возрождаемую Георгиевскую церковь изучили эксперты из Москвы

Зоны охраны появятся вокруг церкви в Ливенском районе.

Трио экспертов из Москвы выдало акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения — «Георгиевская церковь», конец XVIII — середина XIX вв.». Объект расположен в селе Коротыш Ливенского района Орловской области. Эксперты выдали положительное заключение. Это означает, что церковь получит несколько зон охраны, в пределах которых будет введен особый режим использования земель.

Согласно проекту, в частности, в границах охранной зоны разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия. Также разрешено размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования существующей застройки, с последующей рекультивацией нарушенных участков; проведение работ по благоустройству (с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм) и озеленению территории; установка информационных указателей, относящихся к объектам культурного наследия, устройство небольших парковочных площадок и др.

Запрещается: размещение объектов капитального строительства, прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля), осуществление хозяйственной деятельности, причиняющий вред объекту культурного наследия, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием, организация необорудованных мест для сбора мусора.

Георгиевская церковь является памятником истории и культуры регионального значения с 1993 года. Свою историю она ведет с 1806 года, когда в центре села Коротыш Ливенского уезда была построена каменная Георгиевская церковь, обновленная в середине XIX века. Предположительно храм перестраивался в середине XIX века, тогда была пристроена высокая трехъярусная колокольня (верхние ярусы не сохранились), новая трапезная к главному храму, заново построена алтарная часть. Внешнее убранство пристроенных частей выдержано в духе позднего классицизма.

Закрыта церковь была в 1932 году. Приходская жизнь в селе Коротыш возобновилась в 2004 году, когда в село был назначен священник — отец Игорь Чернышов. Приходу было предоставлено временное помещение. В настоящее время приход своими силами проводит работы по реставрации одного из боковых приделов храма благодаря трудам иерея Андрея Ляхова. Богослужения по-прежнему проводятся во временном храме в здании амбулатории.

ИА «Орелград»