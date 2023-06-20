Членство Соколова в облизбиркоме приостановили

Причиной стала его служебная связь с губернатором, собравшимся на выборы.

Облизбирком принял постановление о приостановлении полномочий члена Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса Вадима Соколова. Решение принято в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с выдвижением Андрей Клычкова кандидатом на должность губернатора Орловской области.

Поводом для приостановления полномочий послужило то, что Соколов находится в непосредственном подчинении у кандидата на должность губернатора Клычкова. Приостановление полномочий будет действовать до прекращения указанных обстоятельств. Поясним, что Вадим Соколов занимает должность первого заместителя губернатора и руководит администрации губернатора и правительства.

Напомним, действующий губернатор Андрей Клычков 16 июня представил в Избирательную комиссию Орловской области документы для выдвижения кандидата на должность губернатора. Он выдвинутый областным отделением КПРФ. В соответствии с вышеуказанным федеральным законом Клычков приобрел статус выдвинутого кандидата. Облизбирком также разрешил ему открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда. Кроме того, Елена Алдошина зарегистрирована уполномоченным представителем Андрея Клычкова по финансовым вопросам.

ИА «Орелград»