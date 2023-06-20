На Орловщине ещё 4 населённых пункта отметят за воинскую доблесть

Решение приняли депутаты облсовета.

Соответствующий вопрос рассмотрели на сегодняшнем совещании комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Официальное звание «Населённый пункт воинской доблести» планируется присвоить

посёлку городского типа Глазуновка Глазуновского района,

деревне Первый Воин Мценского района,

селу Борилово Болховского района

и деревне Соборовка Троснянского района.

Предложения поступили от местных Советов народных депутатов и были поддержаны областным правительством. Также на заседании в поддержку данных инициатив высказался доктор исторических наук, профессор ОГУ имени Тургенева, почётный гражданин Орловской области Егор Щекотихин.

Члены комитета единогласно поддержали предложение. Теперь его предстоит окончательно утвердить на ближайшей сессии регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»