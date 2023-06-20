На Орловщине пытались продать 4 взрывных устройства

Противоправную «сделку» остановила ФСБ.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области, речь идёт о трёх миномётных минах и одном артиллерийском осколочно-фугасном снаряде. Такой «товар» пытались сбыть двое граждан Российской Федерации. Однако их задержали с поличным.

По данному факту следственным подразделением Управления ФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело. В данный момент в его рамках проводятся необходимые следственные действия и розыскные мероприятия.

Подозреваемым вменяется первая часть 222 статьи Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Наказание может составить до пяти лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

ИА «Орелград»