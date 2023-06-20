На Орловщине «забраковали» 1400 тонн продуктов

Их сняли с реализации.

Такова статистика за текущий год, озвученная на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как рассказал глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, чаще всего с реализации снимают плодоовощную продукцию, а также «сомнительный» алкоголь.

По сообщению пресс-службы губернатора, в текущем году выявлено пять преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащих и алкогольных напитков. Кроме того, по фактам незаконного оборота табачных изделий возбуждено 14 уголовных дел.

При всём этом областные власти сообщили о снижении количества выявляемого фальсификата. Правда, не в отношении общих объёмов продукции, а в отношении количества проб. С начала года на исследование направлялись 65 проб продуктов. Признаки фальсификации подтвердились лишь в двух случаях. Это примерно в пять раз меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

ИА «Орелград»