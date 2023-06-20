Обладминистрация пообещала не бросать Орёл в кризисе

Об этом заявила глава департамента финансов.

Тему обсудили сегодня на публичных слушаниях в Орловском областном Совете народных депутатов. На мероприятии обсуждали бюджетную политику минувшего года. Участники подняли вопрос о будущем возможном банкротстве областного центра как муниципального образования.

Как сообщают «Орловские новости», глава областного департамента финансов Елена Сапожников пообещала, что Орёл не будет «брошен» региональными властями, и сможет избежать финансового краха.

При этом на городских руководителей буквально обрушился вал критики. В основном, она касалась финансовой политики мэрии. Резкие замечания высказали зампред областного совета Сергей Потёмкин и депутат Виталий Рыбаков. Сама Сапожникова тоже признала, что не считает «финансовое» поведение городской администрации достаточно эффективным.

Ранее на комитете горсовета заместитель мэра Орла Алексей Степанов заявил, что городу дополнительно требуется около 2,5 миллиардов рублей. Они пойдут на погашение долгов и исполнение исков. Если городской бюджет не найдёт этих денег, то уже в августе счета городской администрации и «Объединённого муниципального заказчика» могут заблокировать, что повлечёт за собой далеко идущие последствия.

Наиболее реальным вариантом выхода из этой ситуации является помощь областной казны. Однако в этом году область уже «помогла» городу примерно на 600 миллионов рублей. Также Орёл может взять казначейский кредит, что не решит проблему, но позволит отложить её на время.

ИА «Орелград»