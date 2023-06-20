Орловские вузы начали принимать документы от абитуриентов

«На всё про всё» есть около месяца.

Высшие учебные заведения принимают документы на поступление до 25 июля. Исключением являются выпускники колледжей. Им нужно предоставить нужные сведения до 10 июля. Каждый абитуриент может попробовать поступить в пять вузов одновременно. Заявления принимаются как дистанционно, так и «оффлайн» (в приёмных комиссиях).

Как сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС, на первом этапе, 28 июля, в вузы зачислят абитуриентов с приоритетным статусом. В их число входят дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, сыновья и дочери участников СВО, а также участники целевого набора.

4 августа состоится основная волна зачисления. После этого свободных бюджетных мест в вузах не останется.

21 и 28 августа будут зачислены «платные» абитуриенты, а 30 августа завершится приём на все формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. При этом абитуриенту, который пройдёт конкурс в вуз, нужно будет предоставить оригиналы документов до 3 августа. Иначе зачисление не состоится.

«Есть одно новшество — это отсутствие согласия на зачисление. Изменение безусловно положительное. Теперь абитуриенту его не нужно подавать. Для подтверждения своих намерений учиться на конкретном профиле достаточно принести в вуз оригинал аттестата», — рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

ИА «Орелград»