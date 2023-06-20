Сибиреязвенный могильник под Орлом обезопасят за 3 миллиона

Объявлен тендер на разработку проекта санитарно-защитной зоны.

В Орловской области объявлен тендер на разработку и согласование проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) сибиреязвенного скотомогильника. Он расположен на земельном участке площадью 1100 квадратных метров в Болховском районе, на территории Бориловского сельского поселения. Заказчиком выступает Болховская районная станция по борьбе с болезнями животных, организатором – департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2,976 миллиона рублей, средства будут выделены из областного бюджета. Победитель тендера должен будет не только разработать проект санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, но и оценить потенциальные риски для здоровья населения, а также провести необходимые метеорологические изыскания. В частности, должны быть проведены исследования территории сибиреязвенного скотомогильника с проведением отбора проб почвы и воды.

Работы должны проводиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, установленными заказчиком. Главная цель — получение решения Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, обоснование его размеров и внесение сведений об установленных границах в Единый государственный реестр недвижимости. По итогам работы должно быть получено гидрогеологическое заключение о характере гидрологических и гидрогеологических условий в месте расположения скотомогильника.

Отобранные пробы почвы и воды будут исследоваться на наличие возбудителя сибирской язвы. Кроме того, запланировано выборочное исследование проб почвы на физико-химические, санитарно-бактериологические и паразитологические показатели. Исследования будут проводиться в аккредитованной лаборатории. После получения экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении результатов исследований будет проведена разработка и экспертиза проекта СЗЗ.

«В обязательном порядке приборы и инструменты должны пройти метрологические исследование и должны быть пригодны к работе, на основании свидетельств о метрологической поверке, — говорится в требованиях к исполнителю. — Ответственность за соблюдение действующих правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил охраны труда и окружающей среды, а также требований санитарных норм и правил при выполнении работ несет исполнитель».

ИА «Орелград»