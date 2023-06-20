В Орле полиция узнала о краже цепочки «по цепочке»

20.6.2023 | 13:13 Закон и порядок, Новости

В МВД обратился не потерпевший, а его знакомая.

ИА «Орелград»

Женщина пришла в отделение полиции по Заводскому району и рассказала, что ранее подарила своему другу золотую цепочку стоимостью несколько сотен тысяч рублей, а теперь её подарок украли. Сотрудники МВД выяснили у этого гражданина, что незадолго до прискорбного события он находился в общественном заведении и распивал там алкоголь с другим посетителем. В какой-то момент орловец «отрубился». После пробуждения дорогостоящее украшение исчезло.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, дело возбудили по статье «кража, совершённая в крупном размере». Вскоре разыскали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Оказалось, что он уже сбыл свою «добычу» в ломбард, причём используя свои настоящие документы.

В настоящий момент подозреваемый взят под стражу. Полиция устанавливает местонахождение похищенной цепочки. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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