В Орловской области крупно оштрафовали подрядчика

20.6.2023 | 16:34 Закон и порядок, Новости, Образование

Компания «затянула» с ремонтом кровли детсада.

Фото: ds15.ucoz.ru

Соответствующий муниципальный контракт был заключён в августе минувшего года между детсадом №15 Мценска и ООО «Крепко строй» (зарегистрированным в Иркутской области). Подрядчик взялся за ремонт кровли здания дошкольного образовательного учреждения. Работы надо было выполнить до 1 ноября.

Однако с этой задачей он не справился. Как сообщает прокуратура Орловской области, надзорное ведомство выявило этот факт и вынесло постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья оштрафовал ООО на целых 676 тысяч рублей.

Кроме того, заказчик расторг контракт с этим подрядчиком в одностороннем порядке и заключил новый с другой компаний. Сейчас она ведёт работы на данном объекте.

ИА «Орелград»

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