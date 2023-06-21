Кандидатам в губернаторы потребуется поддержка 161 депутата

Облизбирком определился с числом депутатов, необходимых для поддержки кандидатов.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась о числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных районов, муниципальных и городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Орловской области. Выборы назначены на 10 сентября 2023 года, такое решение принял Орловский облсовет народных депутатов.

Согласно постановлению облизбиркома, выдвижение кандидата на должность губернатора должен поддержать 161 депутат представительных органов муниципальных образований и избранный на муниципальных выборах и действующий глава муниципального образования Орловской области. Также установлено, что в числе указанных лиц должно быть 48 депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Орловской области.

Кроме того, кандидат на должность губернатора должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в 21 муниципальном районе, муниципальном и городском округе региона. При этом число подписей, представляемых в Избирательную комиссию, может превышать минимально необходимое общее число не более чем на 8 подписей. Что касается подписей депутатов районов, муниципальных и городских округов, то их число может превышать минимальное не более чем на 2 подписи.

Напомним, губернатор Андрей Клычков уже представил в Избирательную комиссию документы для выдвижения кандидата на должность губернатора, планируя переизбраться на второй срок. Он выдвинут областным отделением КПРФ. Клычков приобрел статус выдвинутого кандидата.

ИА «Орелград»