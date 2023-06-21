На Орловщине «День русского поля» назначили на 1 июля

Он пройдёт в рамках «Аграрной недели Орловской области».

Как сообщает пресс-служба губернатора, «День русского поля» будет проходить в Орловском муниципальном округе на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур.

На мероприятии свои экспозиции представят около 100 поставщиков сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, различных профильных организаций. Также частью «Дня поля» станет выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское!», в которой примут участие около 25 крупных производителей продуктов питания региона и Ассоциация фермерских хозяйств и кооперативов «Орёл-Аккор».

На Ярмарке сортов и гибридов можно будет ознакомиться с 300 опытными делянками. Здесь будут представлены такие сельскохозяйственные культуры как горох, соя, гречиха, пшеница, ячмень, овёс, бобы и многие другие.

Также запланированы ремесленные мастер-классы, выставка предметов народного творчества, кулинарное шоу и «Русское родео» (от агрохолдинга «Мираторг»).

На празднике выступят певец Александр Маршал, Московский казачий хор и вокальный ансамбль Управления МВД России по Орловской области.

Также в рамках «Аграрной недели Орловской области) пройдёт Международный АгроФестиваль «BETAREN» — «Территория рекордных урожаев» (30 июня) и несколько научных конференций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»