На Орловщине «День русского поля» назначили на 1 июля

21.6.2023 | 10:05 Культура, Новости, Экономика

Он пройдёт в рамках «Аграрной недели Орловской области».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора, «День русского поля» будет проходить в Орловском муниципальном округе на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур.

На мероприятии свои экспозиции представят около 100 поставщиков сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, различных профильных организаций. Также частью «Дня поля» станет выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское!», в которой примут участие около 25 крупных производителей продуктов питания региона и Ассоциация фермерских хозяйств и кооперативов «Орёл-Аккор».

На Ярмарке сортов и гибридов можно будет ознакомиться с 300 опытными делянками. Здесь будут представлены такие сельскохозяйственные культуры как горох, соя, гречиха, пшеница, ячмень, овёс, бобы и многие другие.

Также запланированы ремесленные мастер-классы, выставка предметов народного творчества, кулинарное шоу и «Русское родео» (от агрохолдинга «Мираторг»).

На празднике выступят певец Александр Маршал, Московский казачий хор и вокальный ансамбль Управления МВД России по Орловской области.

Также в рамках «Аграрной недели Орловской области) пройдёт Международный АгроФестиваль «BETAREN» — «Территория рекордных урожаев» (30 июня) и несколько научных конференций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»

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