Налоговики на взносах собрали 8,9 миллиарда рублей

Налоговая служба представила оперативные данные о финансовых сборах.

За январь-май 2023 года на территории Орловской области было собрано более 8,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Данный показатель на 4,3 процента, или на 367,8 миллиона рублей превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Такие оперативные данные представило региональное Управление ФНС России.

Напомним, что в настоящий момент именно налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. К слову, всего за один последний месяц орловские налоговики 2,1 миллиарда рублей страховых взносов – ранее пресс-служба ведомства сообщала, что за первые четыре месяца 2023 года на территории Орловской области собрано более 6,8 миллиарда рублей таких поступлений.

Что касается других направлений деятельности, то Управление ФНС отмечает рост поступлений по налоговым доходам во все уровни бюджетов. По данным ведомства, за прошедшие пять 5 месяцев в консолидированный бюджет РФ на территории Орловской области было собрано в целом 20,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 10,8 процента, или на 2 миллиарда рублей.

«Поступления в федеральный бюджет возросли по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13 процентов, или на 0,7 миллиарда рублей, в территориальный бюджет — на 9,9 процента, или в абсолютном выражении плюс 1,3 миллиарда рублей», — подытожили в региональном Управлении ФНС.

ИА «Орелград»