Орловцев оштрафовали за нелегальный оборот алкоголя

21.6.2023 | 11:58 Закон и порядок, Новости

Приговор вынес Советский районный суд Орла.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Двух жителей города признали виновными в покупке, перевозке и хранении немаркированной алкогольной продукции. Уточняется, что конечной целью являлся сбыт спиртного. Речь идёт о крупных объёмах – общая стоимость алкоголя без акцизов составила около 230 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступления совершались в период с октября 2016 по январь 2017 года. Однако продать свой товар орловцы не успели. Их противоправную деятельность пресекла полиция.

Суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что в текущем году по итогам мероприятия «Алкоголь» в Орловской области возбуждено три уголовных дела.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования