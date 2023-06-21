Орловцев оштрафовали за нелегальный оборот алкоголя

Приговор вынес Советский районный суд Орла.

Двух жителей города признали виновными в покупке, перевозке и хранении немаркированной алкогольной продукции. Уточняется, что конечной целью являлся сбыт спиртного. Речь идёт о крупных объёмах – общая стоимость алкоголя без акцизов составила около 230 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступления совершались в период с октября 2016 по январь 2017 года. Однако продать свой товар орловцы не успели. Их противоправную деятельность пресекла полиция.

Суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что в текущем году по итогам мероприятия «Алкоголь» в Орловской области возбуждено три уголовных дела.

ИА «Орелград»