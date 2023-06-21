Орловцев позвали на службу в органы принудительного исполнения

Желающие могут пополнить ряды сотрудников службы судебных приставов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обратилось к жителям региона с предложением поступить на службу в органы принудительного исполнения. Желающим гарантируют стабильный заработок, который, как говорят в ведомстве, увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы. Также «новобранцы» получат стабильность, социальный статус, ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска.

«Для прохождения службы в органах принудительного исполнения требуются граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации…», — говорят в УФССП. — Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника».

С более подробной информацией о приеме на службу можно ознакомиться на официальном сайте службы судебных приставов. В частности, там опубликован перечень документов, необходимых для поступления на работу в органы принудительного исполнения. Кроме того, по вопросам трудоустройства можно обратиться в отделение государственной службы и кадров Управления ФССП по Орловской области.

К слову, штатная численность сотрудников управления по состоянию на 1 января 2023 года составила 512 единиц. В аппарате управления насчитывалось 64 штатных единицы, в подразделениях — 448 штатных единиц. На 1 января в ведомстве фактически работало 459 человек, что составляло 89,8 процента штатного расписания в том числе: в аппарате — 60 человек, в подразделениях — 399 человек. В среднем на исполнении у одного судебного пристава-исполнителя Орловской области в 2022 году находилось 5400 исполнительных производств, что на 13,5 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

ИА «Орелград»