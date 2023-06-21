От областных чиновников потребуют мыслить системно

Утвержден новый регламент государственных служащих Орловской области.

Соответствующий приказ издала администрация губернатора и правительства Орловской области. Примерный должностной регламент государственного гражданского служащего опубликован в свободном доступе на правительственном портале. В частности, в нем должны быть указаны квалификационные требования для замещения каждой конкретной должности гражданской службы, а также требования к наличию образования по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, к стажу гражданской службы.

Отдельный пункт в регламенте отведен профессиональному уровню чиновников. В частности, он предусматривает наличие базовых знаний государственного языка (то есть русского языка), Конституции РФ, законов «О системе государственной службы РФ», «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Также чиновники должны обладать базовыми знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе знать основы информационной безопасности и защиты информации, основные положения законодательства о персональных данных и принципах функционирования системы электронного документооборота.

Регламентом предусмотрено наличие у чиновников базовых умений. В их число включены: умение мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения; умение управлять изменениями; умения по применению персонального компьютера; умения, свидетельствующие о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств (компетенций); управленческие умения. В последнем случае подразумевается способность руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

Кроме того, регламент обязывает чиновников знать и соблюдать «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Орловской области», а также соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством РФ. Чиновники обязаны «предотвращать случаи возникновения личной заинтересованности, которые приводят или могут привести к возникновению конфликта интересов, в целях недопущения причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Орловской области или Российской Федерации». При этом они должны уведомлять свое начальство и органы прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

ИА «Орелград»