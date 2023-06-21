Скончался один из совладельцев компании «Гринн»

21.6.2023 | 13:33 Новости, Происшествия, Экономика

Сергею Каршкову было 42 года.

Фото: t.me/bazabazon

Телеграм-канал Baza сообщил, что мужчина скончался в Швейцарии во время «чекапа» — общей проверки состояния здоровья. Контрастная жидкость, которая применяется при МРТ, спровоцировала аллергическую реакцию. Это и стало причиной смерти.

Каршков являлся сооснователем 1хBet, одной из крупнейших в мире букмекерских компаний. В декабре 2019-го года она стала 100%-м собственником имущества корпорации «Гринн». Сумма сделки оценивалась на уровне 19 миллиардов рублей.

Позднее Каркшова и двух других сооснователей 1хBet объявили в международный розыск. Как считает следствие, мужчины разрабатывали ПО для азартных игр и организовывали такие мероприятия не имея необходимых разрешений. Известно, что подозреваемые скрывались на Кипре.

ИА «Орелград»

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