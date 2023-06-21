В центре Орла прошли учения МЧС

Условный пожар произошёл в здании Главпочтамта.

По сценарию учений, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрического оборудования. Пожар «возник» на четвёртом этаже всем известного здания по улице Ленина, 43, в актовом зале. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь «начал распространяться» на смежные помещения.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, в активных действиях по ликвидации условного пожара приняли участие порядка 25 человек и 8 единиц пожарной и специальной техники. Мероприятие прошло успешно.

«Для многих посетителей это учение стало настоящим сюрпризом, но чёткие действия персонала объекта и пожарных не дали панике ни одного шанса», — отметили в пресс-службе Управления.

Ранее стало известно, что на оживлённой улице областного центра изъяли и уничтожили настоящий боеприпас времён Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»