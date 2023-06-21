В Орле будущие мамы получили 35 миллионов рублей

21.6.2023 | 8:28 Новости, Общество

Пособие получают орловчанки, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

ИА «Орелград»

Как сообщает отделение Социального фонда России по Орловской области, в текущем году в регионе будущим мамам на оплату единого пособия перечислено уже более 35 миллионов рублей. В ведомстве пояснили, что пособие назначается тем, кто встал на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности — до 12 недель. Отметим, что механизм выплат не так давно изменился. До 1 января 2023 года максимальный размер выплат для беременных женщин составлял 50 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения. Однако затем он был увеличен.

«Теперь, благодаря единым правилам назначения пособия, размер выплаты может быть 50, 75 или 100 процентов данного прожиточного минимума, — рассказали в ведомстве. — Сегодня единое пособие выплачивается региональным Отделением СФР 884 беременным женщинам. Единое пособие будущим мамам назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи при соблюдении ряда условий».

В частности, ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения, которая составляет на сегодня 13 369 рублей в месяц. Кроме того, собственность семьи должна соответствовать установленным критериям, а заявитель, на которого назначается пособие, должен являться гражданином Российской Федерации, постоянно проживающий в нашей стране.

«В случае отсутствия доходов специалисты посмотрят на то, есть ли этому объективные причины, то есть соблюдается ли правило нулевого дохода, — говорят в орловском Отделении СФР. — Месяцы беременности женщины учитываются в качестве уважительной причины отсутствия доходов. Требование о наличии дохода у заявителя и (или) трудоспособных членов семьи не предъявляется к женщинам, если период беременности в расчетном периоде составляет 6 месяцев и более или если срок беременности женщины на момент подачи заявления 12 недель и более».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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