В Орле рекомендовали освежить программу расселения «авариек»

21.6.2023 | 11:26 ЖКХ, Новости

Горсовет предложил мэрии ряд поправок.

Фото: ИА «Орелград»

Тема обсуждалась на комитете по муниципальной собственности и землепользованию.

В основном, недовольство депутатов вызвал тот факт, что при расселении из аварийного жилья не учитывается «возраст» новых квартир. Нередко они оказываются совсем не новыми. Некоторые из домов, куда переезжают бывшие жители «авариек», со временем имеют все шансы тоже попасть в соответствующие списки. В итоге таким орловцам потребуется уже повторное расселение.

Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, до настоящего времени остаются не заселёнными 10 квартир в многоквартирных домах, построенных до 2000 года. Администрация города приобрела их в минувшем году и предложила орловцам переехать из аварийного жилья на данные адреса. Однако граждане, недовольные качеством новых квартир, отказались это сделать. При этом формально никакие требования законодательства в таких случаях не нарушались.

В итоге комитет официально рекомендовал горадминистрации переселять граждан только в дома не старше пяти лет. Ещё одна рекомендация касается возраста «переселенцев» и этажности зданий. Как отметил зампредседателя городского совета Владимир Негин, зарегистрированы случаи, когда пожилых орловцев расселяли на верхние этажи в многоквартирные дома, где отсутствуют лифты.

ИА «Орелград»

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