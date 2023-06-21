В орловских колониях нашли лучшего начальника отряда

Конкурс профессионального мастерства прошел в системе УФСИН.

В Орловской области прошел конкурс профессионального мастерства, организованный для сотрудников воспитательных служб исправительных учреждений. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, в рамках конкурса выбирали лучшего начальника отряда. За победу сражались шесть специалистов по воспитательной работе с осужденными. Как говорят в ведомстве, они продемонстрировали свое мастерство в различных номинациях, проявив активность, знания, умения и хорошую физическую подготовку.

«Конкурсанты выполняли как теоретические, так и практические задания, — рассказали в региональном Управлении ФСИН. — Сначала они сдали зачеты по специальной подготовке на знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих их служебную деятельность. Далее участники конкурса продемонстрировали физическую подготовку в подтягивании на перекладине, комплексе силовых упражнений».

В рамках состязания по огневой подготовке в тире были организованы учебные стрельбы из пистолета Макарова. Также участники сдали зачет на знание материальной части оружия, его сборку-разборку, продемонстрировали знания мер безопасности при обращении с оружием. По результатам проведенных испытаний на звание «Лучший начальник отряда» первое место оказалось у майора внутренней службы Евгении Егоровой (исправительная колония №6), уточнили в УФСИН. Второе место занял капитан внутренней службы Владислав Варежников (исправительная колония №5), третье место — капитан внутренней службы Сергей Терехов (колония-поселение №3).

«Ежегодные конкурсы профессионального мастерства проводятся для того, чтобы повысить результативность деятельности воспитательной и социальной служб, расширить уровень знаний, совместно найти новые формы работы, а также обменяться опытом», — пояснили в ведомстве.

Кстати, по состоянию на 1 января 2023 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3093 человека, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2110 человек; в двух колониях-поселениях отбывало наказание 358 человек; в следственном изоляторе содержалось 625 человек.

ИА «Орелград»