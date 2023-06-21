В Орловской области подешевели старые квартиры

21.6.2023 | 8:24 Новости, Экономика

Цены снизились только на вторичном рынке жилья, а на первичном – выросли.

Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

В первом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья Орловской области, по предварительным данным, составили соответственно 101,2 и 98,6 процента. Такие данные приводит Орелстат, опубликовавший ежемесячный отчет о социально-экономическом развитии региона. В ведомстве отмечают, что изменение средних цен на рынке жилья может отличаться от индексов цен, так как цены рассчитываются как средневзвешенные значения по тому виду квартир, реализация которых осуществлялась в отчетном периоде.

Что касается самих ценников, то они следующие: средняя стоимость квартир на первичном рынке в Орловской области к началу второго квартала текущего года составила 78,5 тысячи рублей за один квадратный метр. При этом средняя цена квартир среднего качества, то есть типовых, в новостройках за указанный период времени составила 63 тысячи рублей за «квадрат», а квартир улучшенного качества – 78 тысяч рублей. Отметим, что статистики не разглашают в открытом доступе сведения о стоимости элитных квартир, так как это запрещено законом. Но именно элитное жилье сказалось на довольно высокой средней цене квартир на первичном рынке.

На вторичном рынке ситуация несколько иная. Здесь средняя стоимость квартир составила 58,9 тысячи рублей за один квадратный метр, в том числе: квартир низкого качества – 46,6 тысячи рублей за «квадрат», типовых квартир среднего качества – 58,1 тысячи рублей, квартир улучшенного качества – 61,1 тысячи рублей. Цены на подержанное элитное жилье также не разглашаются в целях конфиденциальности таких сведений.

Ранее Орелстат сообщал, что в первом квартале текущего года организациями и индивидуальными застройщиками Орловской области было построено 1558 квартир. Введено в эксплуатацию 120,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 75,6 тысячи «квадратов», в сельской местности – 44,9 тысячи. Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 437 новых жилых домов общей площадью 61,2 тысячи квадратных метров, что составило половину всей площади жилья, введенного в январе-апреле 2023 года. Из них 70 жилых домов площадью 6,8 тысячи «квадратов» находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 1121 квартира в девяти жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 59,3 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2023 год

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