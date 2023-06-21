В Орловской области смарт-часы стали популярным подарком к школьным каникулам

В начале лета еженедельные продажи детских умных часов в сети МегаФона выросли в 1,5 раза.

Особенно охотно в регионе их дарят дочерям — на устройства в розовом цвете приходится 31% покупок. Далее с отрывом следуют черные и синие девайсы.

Как сообщают аналитики оператора, наиболее востребованы в области гаджеты для детей от брендов Elari, Jet и Aimoto. При этом каждые вторые купленные часы поддерживают 4G, что позволяет родителям не только видеть местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Рейтинг самых популярных моделей в 2023 году выглядит следующим образом:

1. Elari FindMyKids Pingo 2G;

2. Elari KidPhone Fresh;

3. Fontel KidsWatch 4G;

4. Aimoto IQ с Марусей 4G;

5. Elari KidPhone 4G Round.

В среднем орловцы готовы потратить на умные часы для сына или дочки 3200 рублей. Как правило, приобретать их папы и мамы предпочитают в салоне, а не в интернет-магазине. Вероятно, часть покупок они делают вместе с детьми, которым интересно лично поучаствовать в выборе.

«Нашим абонентам мы предлагаем не только быстрый интернет, но и качественное сервисное обслуживание, даже в небольших городах и сёлах. Мы продолжаем открывать новые точки продаж в регионе, чтобы жителям было удобно покупать девайсы и сим‑карты, подключать услуги, получать консультации специалистов», — говорит Сергей Ивочкин, директор МегаФона в Орловской области.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.